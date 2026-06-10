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Gündem
TRT Haber 10.06.2026 15:33

İletişim Başkanı Duran: Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak hadsizliktir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de on binlerce sivili katleden ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye çalışmasını "hadsizlik" olarak niteleyerek, "Soykırım suçlamasıyla yargılananların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak hadsizliktir
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Gazze ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivilin katledildiğini, çocukların açlığa mahkum edildiğini ve şehirlerin yerle bir edildiğini vurgulayan Duran, uluslararası hukuku hiçe sayan bir zihniyetin Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran şunları kaydetti;

"Utanç ve ahlaksızlık dolu bir sicil"

Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir. 

"İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez"

Gazze’de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye’ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir.

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