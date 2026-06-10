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TRT Haber 10.06.2026 14:19

4 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele getirildi

İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı.

4 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Son 10 günlük süreçte teknik ve fiziki takibini derinleştiren ekipler, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile Beyoğlu başta olmak üzere il genelindeki sokak satıcılarını hedef aldı.

4 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'yi kapsayan 4 ilde, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu miktarının büyüklüğü dikkati çekti. Aramalar sonucunda; 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi, 60 bin adet sentetik ecza hapı ve 6 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu maddeye el konulmuş oldu.

15 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 15'i, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Narkotik Uyuşturucu
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