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Türkiye
AA 10.06.2026 14:29

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, 48 şüphelinin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ekiplerce, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, 1 tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Şanlıurfa DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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