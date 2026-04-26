AA 26.04.2026 12:05

ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan iki orman yangınında 120'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, Georgia eyaletinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eyaletin güneydoğusunda süren yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten yetkililer, yüzde 10'u kontrol altına alınabilen yangında en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının enerji hatlarına çarpan folyo kaplı bir balonun oluşturduğu elektrik arkı sonucu çıktığını ve meydana gelen zararın eyalet tarihinde tek bir orman yangınında kaydedilen en büyük konut kaybı olduğunu bildirdi.

Öte yandan yetkililer, Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiğini kaydetti.

Yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu aktardı.

Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde yoğun duman nedeniyle hava kalitesi uyarıları yapıldığını ve bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarların alevleri daha da yayabileceği uyarısı yaptı.

ABD Orman Yangını
