Trump: Bugün İran'a çok sert bir şekilde saldıracağız

Oval Ofis'te iç güvenlikle ilgili bir imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

"İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım bunu yapmaya hakkımız var. Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." diye konuştu.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Müthiş bir lider

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisine vurgu yaparak Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı, "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi. O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var." dedi.