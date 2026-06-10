7 bin yıllık hendekte gizemli keşif: Başsız iskeletler çıktı

Slovakya’nın Vrable kasabasında yürütülen arkeolojik kazılarda, ilk bakışta ürkütücü bir katliam sahnesini andıran sıra dışı bir keşfe imza atıldı.

Almanya’daki Kiel Üniversitesi ile Slovak Bilimler Akademisi’nin ortaklaşa yürüttüğü ve sonuçları prestijli bir tarih öncesi toplumlar dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hendek içinde bulunan 7 bin yıllık başsız iskeletler sanılanın aksine bir savaş veya katliamın kurbanı değil.

Bilim insanları, bu toplu gömünün Neolitik döneme ait yerleşik tarım topluluklarının bilinçli ve planlı bir kültürel geleneğinin parçası olduğunu belirtiyor.

Ritüel olduğu düşünülüyor

Bölgede milattan önce 5250 ile 4950 yılları arasında yaşamış olan antik yerleşimcilere ait bu kalıntılar üzerinde yapılan incelemeler, bedenlerin ölümlerinden kısa bir süre sonra hendeğe rastgele pozisyonlarda ama kasıtlı olarak yerleştirildiğini gösteriyor.

Araştırma ekibinden Katharina Fuchs, cesetlerin bilinçli bir manipülasyona maruz kaldığını ancak kemiklerde şiddetli bir kafa kesme eylemine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ediyor.

Kafataslarının, ölümün ardından vücuttan ustaca ve anatomik bir titizlikle ayrıldığı anlaşılıyor. Hendekte bulunan onlarca yetişkin iskeleti arasında kafatası bütün halde kalan tek kalıntının ise bir çocuğa ait olması dikkat çekiyor.

Mantığının çözülmesi oldukça zor

Tarih öncesi toplumlarda bu tür manipüle edilmiş toplu mezarlar genellikle bir çatışma veya kriz dönemiyle bağdaştırılsa da uzmanlar Vrable'daki durumun çok daha farklı olduğunu savunuyor.

Araştırmacılardan Nils-Müller-Scheesel, bedenlerin veya vücut parçalarının bu şekilde saklanmasının, o dönem sürekli tekrarlanan karmaşık bir ritüelin parçası olabileceğini vurguluyor.

Koparılan kafaların nereye götürüldüğü henüz gizemini korurken, bilim insanları bu tür antik pratiklerin modern toplumların mantığıyla çözülmesinin oldukça zor olduğunu ve insanlık tarihinin erken dönem tarım topluluklarına dair ezberleri bozduğunu kabul ediyor.