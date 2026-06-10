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Dünya
AA 10.06.2026 20:12

Pezeşkiyan: Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir.” dedi.

Pezeşkiyan: Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir.” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

Trump: Bugün sert bir darbe vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

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Mesud Pezeşkiyan İran Donald Trump ABD
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