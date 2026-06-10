Az Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2026 20:07

NATO savunma sanayisine daha hızlı üretim yapılması çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak genelinde savunma sanayisinin üretim kapasitesinin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek Ankara Zirvesi’nden somut sonuç beklentisini yineledi.

NATO savunma sanayisine daha hızlı üretim yapılması çağrısında bulundu

NATO Karargahı'nda ABD tarafından düzenlenen Transatlantik Savunma Sanayisi Erişim Forumu’nda 50’den fazla Amerikan şirketi ile Belçikalı savunma sanayisi temsilcileri bir araya gelerek transatlantik savunma işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele aldı.

Burada konuşan Rutte, savunma şirketlerine "daha fazla ateş gücünü daha kısa sürede üretme" çağrısında bulundu.

Rutte, "Sizler daha fazla üretim yaptığınızda caydırıcılık ve savunma duruşumuz daha güçlü olur ve hepimiz daha güvende oluruz." dedi.

Rutte, müttefiklerin geçen yıl NATO Lahey Zirvesi'nde üzerinde uzlaştığı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasını öngören yatırım planına işaret ederek, bu hedefin yalnızca bütçe artışından ibaret olmadığını söyledi.

"Ankara'daki zirve yalnızca finansmanla ilgili olmayacak"

NATO Ankara Zirvesi'nin somut sonuçların ortaya konulacağı bir zirve olması gerektiğini kaydeden Rutte, "Nakit kaynaklar kritik öneme sahip. Ancak gelecek ay Ankara'daki zirve yalnızca finansmanla ilgili olmayacak. Zirve aynı zamanda savaşa hazır kabiliyetlerle ve savunma sanayilerimizin önemli ölçüde büyütülmesiyle ilgili olmalı." diye konuştu.

Savunma harcamalarının ve sektöre yönelik yatırımların yalnızca güvenliği değil ekonomik büyümeyi ve istihdamı da desteklediğini kaydeden Rutte, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin müttefik ülkelerde yeni iş imkanları oluşturacağını belirtti.

Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki savunma işbirliğinin önemine de değinen Rutte, "Benim kesin kanaatim şu ki savunmamız, fikirlerimizi, imkanlarımızı ve Atlantik'in her iki yakasında sahip olduğumuz sanayi kapasitesini bir araya getirdiğimizde en güçlü haline ulaşır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
NATO Savunma Sanayii Mark Rutte
Sıradaki Haber
Trump: Bugün İran'a çok sert bir şekilde saldıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:00
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
20:57
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Müthiş bir lider
20:52
Gümüşhane'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
20:13
Pezeşkiyan: Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir
20:26
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
20:12
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle görüştü
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli simülatör göreve hazır
HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli simülatör göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ