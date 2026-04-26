Dünya
AA 26.04.2026 14:36

İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, ‍"Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Nikzad, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarını belirterek, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir." dedi.

Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Nikzad son olarak, eğer Hürmüz ile Babülmendep Boğazı’nda etkili olmaları halinde dünya ekonomisin yüzde 25 oranında etkileneceğini ve bunu da son savaşta anladıklarını dile getirdi.

