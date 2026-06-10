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Gündem
AA 10.06.2026 21:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan soykırımcı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan soykırımcı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir."

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Netanyahu Cevdet Yılmaz
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