Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2026 17:37

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 2 bin 509'a çıktı

İşgalci İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 509'a, yaralı sayısı 7 bin 755'e ulaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları yeniden göç dalgası başlattı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, tarım arazilerini tahrip etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:05
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman’ın ardından tekrar Pakistan’a gitti
18:13
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
17:16
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
17:16
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, tarım arazilerini tahrip etti
17:08
İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları yeniden göç dalgası başlattı
15:41
Yurt geneli bu hafta yağışlı geçecek
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ