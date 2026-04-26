AA 26.04.2026 23:26

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da 14 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğünü, 3'ü kadın 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu.

Lübnan İsrail
