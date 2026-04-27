Açık 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2026 06:21

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara saldırıda hayatını kaybetti

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını belirtti.

Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildiren Coulibaly, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara’nın ailesine ve saldırılarda hayatını kaybeden tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

2 günlük ulusal yas ilan edildi

Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

ETİKETLER
Mali
Sıradaki Haber
Kerkük'teki zincirleme kazada ağır yaralananların tedavisi Türkiye'de yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:19
Ramallah'ta zeytinliklere saldırı: 200 ağaç söküldü
06:38
İsrail’de yeni oluşum: Netanyahu’ya karşı ittifak kuruldu, devre dışı kalabilir
06:18
2 aylık bebeğin ölümünde anneye tutuklama
05:20
İzmir'de doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk, AFAD ekiplerince bulundu
06:02
Kerkük'teki zincirleme kazada ağır yaralananların tedavisi Türkiye'de yapılacak
01:53
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Filistinli öğrenciler İsrailli işgalciler yüzünden okula gidemiyor
Filistinli öğrenciler İsrailli işgalciler yüzünden okula gidemiyor
FOTO FOKUS
Tadamun katliamının faili Emced Yusuf'un itiraf görüntüleri
Tadamun katliamının faili Emced Yusuf'un itiraf görüntüleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ