AA 27.04.2026 07:56

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşın ardından yürütülen müzakerelerde İran’ın çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti.

İranlı Bakan, bu şehirde ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ve Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi.

"Müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı"

İlk olarak Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti.

Arakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı" dedi.

İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Arakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

"İran ile Umman arasında birçok görüş birliği bulunuyor"

Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Arakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.

