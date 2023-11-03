Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2023 19:10

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Medyayı hedef almak savaş suçudur

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in Gazze'de basına yönelik devam eden saldırılarını kınadı ve "Medyayı hedef almak savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Medyayı hedef almak savaş suçudur
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Al Jazeera dahil farklı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "RSF, İsrail'in (Gazze'de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyor. Medyayı hedef almak savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi TRT Arabi kameramanını canlı yayında gözaltına aldı
İsrail polisi TRT Arabi kameramanını canlı yayında gözaltına aldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

 


 

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Gazetecilerin bulunduğu noktanın çok yakınına roket düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan 3 İncil ele geçirildi
20:00
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki şüpheli paket patlatıldı
19:57
Gazze'de mahsur kalan kadın ABD'ye dava açtı
19:38
Gazze'deki çatışmalarda 25 İsrail askeri öldü
20:02
İsrail'in Şifa Hastanesi'yle ilgili iddiaları çizimden öteye geçemedi
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Endonezya Hastanesi ve sivillerin kaldığı bir okulu bombaladı
İsrail Endonezya Hastanesi ve sivillerin kaldığı bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ