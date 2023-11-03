Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 03.11.2023 19:03

Gazetecilerin bulunduğu noktanın çok yakınına roket düştü

Gazze sınırında TRT Haber ekibi canlı yayında olduğu sırada bulundukları noktanın çok yakınına roket düştü.

Gazetecilerin bulunduğu noktanın çok yakınına roket düştü

TRT Haber muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Hakan Demir Gazze sınırında son durumu aktarırken bölgeye roket isabet etti.

Canlı yayında yaşanan saldırı sırasında Sema Akbulut, İsrail'in Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanlar sonrası son durumu aktarıyor. 

Gazeteciler arasında yaralanan olmadı ancak panik anları canlı yayına yansıdı.  

 



 

ETİKETLER
Son Dakika Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Şifa Hastanesi Doktoru: Çok vahim durumdayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıyan 3 İncil ele geçirildi
20:00
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki şüpheli paket patlatıldı
19:57
Gazze'de mahsur kalan kadın ABD'ye dava açtı
19:38
Gazze'deki çatışmalarda 25 İsrail askeri öldü
20:02
İsrail'in Şifa Hastanesi'yle ilgili iddiaları çizimden öteye geçemedi
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Endonezya Hastanesi ve sivillerin kaldığı bir okulu bombaladı
İsrail Endonezya Hastanesi ve sivillerin kaldığı bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ