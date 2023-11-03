Gazetecilerin bulunduğu noktanın çok yakınına roket düştü

TRT Haber muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Hakan Demir Gazze sınırında son durumu aktarırken bölgeye roket isabet etti.

Canlı yayında yaşanan saldırı sırasında Sema Akbulut, İsrail'in Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanlar sonrası son durumu aktarıyor.

Gazeteciler arasında yaralanan olmadı ancak panik anları canlı yayına yansıdı.

Gazze sınırında TRT Haber ekibinin yakınına roket isabet etti. O anlar canlı yayında böyle kaydedildi. pic.twitter.com/1UEy3PIiTU