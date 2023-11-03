Şifa Hastanesi Doktoru: Çok vahim durumdayız

İsrail savaş uçakları, Şifa Hastanesi'nin ana girişinde Güney Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan ambulanslara hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda can kaybı var.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, İsrail'in saldırısı sonrası TRT Haber'e yaşananları anlatıyor:

Yaralılarımız şehit oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çok vahim durumdayız.

Yoğun bakımdakiler, kuvözdeki bebekler, acil hastalar.. nasıl müdahale edeceksin bu şartlarda… Ne yardım var ne temiz su.. Ne kadar dayanacağız?

Gece oldu artık her yer karanlık. Korkumuz daha da artıyor. Ne zaman sabah olacak. Ne zaman barış gelecek bilmiyorum.

Ne olursunuz bize yardım edin. Allah aşkına bu savaşı artık durdurun ateşkes ilan edilsin.

Zaten sistem düştü ilaç kalmadı. Şifa hastanesi Gazze’nin en büyük hastanesi. Bin 100 yataklı bir hastane. 2 bin 700’den fazla yaralı var içinde. Malzeme yok ilaç yok elimizden bir şey gelmiyor artık.