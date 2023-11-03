İsrail polisi TRT Arabi kameramanını canlı yayında gözaltına aldı

İsrail polisi, TRT Arabi canlı yayını sırasında Kudüs kameramanı Hamza Naaji'yi canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

Naaji'nin İsrail polisi tarafından götürüldüğü görüntüler TRT Arabi muhabiri Fehmi Shtewe'in canlı yayını sırasında dünyaya aktarıldı.

TRT Arabi Muhabiri Shtewe olay anını anbean aktardı.

TRT kameramanı Hamza Al-Na’aji, @TRTArabi canlı yayınında İsrail polisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alındı.



Bu gözaltı, bölgede çalışan gazetecilere bir gözdağıdır.



Çalışma arkadaşımızın durumunu resmî kurumlarla birlikte yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/CHE2MHiGdP — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) November 3, 2023

TRT Arabi Kameramanı Naaji'nin neden gözaltına alındığı ile ilgili henüz İsrail polisi tarafından bir bilgi paylaşılmadı.

Naaji'nin bu gece nezarethanede kalacağı ve yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.