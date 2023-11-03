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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 18:10

İsrail polisi TRT Arabi kameramanını canlı yayında gözaltına aldı

TRT Arabi Kudüs kameramanı Hamza Naaji canlı yayın sırasında İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail polisi TRT Arabi kameramanını canlı yayında gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail polisi, TRT Arabi canlı yayını sırasında Kudüs kameramanı Hamza Naaji'yi canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

Naaji'nin İsrail polisi tarafından götürüldüğü görüntüler TRT Arabi muhabiri Fehmi Shtewe'in canlı yayını sırasında dünyaya aktarıldı.

TRT Arabi Muhabiri Shtewe olay anını anbean aktardı.

 


 

TRT Arabi Kameramanı Naaji'nin neden gözaltına alındığı ile ilgili henüz İsrail polisi tarafından bir bilgi paylaşılmadı.

Naaji'nin bu gece nezarethanede kalacağı ve yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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