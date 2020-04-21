Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte bin 111 yeni COVID-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 9 bin 125'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 20'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, diğer vakaların çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişiler olduğu belirtildi.

Ülkede, yabancı işçiler arasında COVID-19 vakalarındaki artış üzerine şimdiye kadar toplam 19 yabancı işçi misafirhanesi "izolasyon alanı" ilan edildi.

Singapur'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19'a ilk rastlandığı 23 Ocak'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış, dün bin 426 vakanın tespit edilmesiyle kayda geçmişti.

Önlemler 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecridin 4 hafta daha uygulanacağını açıkladı.

Lee, ülkede 2 hafta önce 4 Mayıs'a kadar uygulamaya konulan, çoğu iş yeri ve okulların geçici olarak kapatılması dahil COVID-19'a karşı alınan sıkı önlemlerin, 1 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti.

Singapur'da, 7 Nisan'dan itibaren 30 gün boyunca kilit sektörler ve zorunlu ihtiyaçları karşılayan işletmeler dışındaki tüm iş yerlerinin kapatılacağı ve tüm okulların uzaktan eğitime geçeceği açıklanmıştı.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırdı.