Haber Giriş: Kaynak: DHA
New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı
ABD'nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu'nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja "Yardım edin" yazarak kurtuldu.
ABD'nin New York kentindeki Jamaika Koyu'nda bulunan kanocu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Ruffle Bar adasına gitti.
Yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamayan 36 yaşındaki kanocu için polis seferber oldu.
Kanocuyu bulmak için kalkış yapan polis helikopteriyle arama çalışmalarına başlayan ekipler, Ruffle Bar adasında yerde, ağaç dallarıyla "Yardım edin" yazıldığını gördü.
Söz konusu kişi kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor.
Etiketler: new york koronavirüs adaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:37
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