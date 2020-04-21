Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'nin İdlib'e gönderdiği yardım tırları Cilvegözü'nden geçti
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 55 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Etiketler: tır suriye insani yardım idlib birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:13
Sıradaki Haber
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz