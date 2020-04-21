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İran'da son 24 saatte 88 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 297 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 297'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 84 bin 802'ye ulaştığını bildirdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 60 bin 965 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 365 bin 723 olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:23
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