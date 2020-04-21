Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Daha önce 933 olarak açıklanan COVID-19 vaka sayısının bin 92'ye çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Eşref Gani ve eşinin test sonuçları negatif

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve eşinin COVID-19 testinin negatif çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 20 kişide COVID-19 hastalığının tespit edildiğini dile getiren Sıddıki, Cumhurbaşkanı Gani'nin çalışma ofisinde gerekli sağlık önlemlerinin alındığını kaydetti.

COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.