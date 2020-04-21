Haber Giriş: Kaynak: AA
Alman Robert Koch Enstitüsü: Aşı bulunmadan hayat normalleşmeyecek
Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan COVID-19 önlemlerine uyulmasını isteyerek, ''Aşısız normalleşme olmayacak.'' dedi.
COVID-19 enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, ''Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir'' uyarısında bulundu.
Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.
Etiketler: robert koch enstitüsü koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:52
Son Haberler
- 13:47
- 13:34
- 13:42
- 13:25
- 13:29
Sıradaki Haber
Nijerya'da uçuşlar 2 hafta daha askıda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz