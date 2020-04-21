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Nijerya'da uçuşlar 2 hafta daha askıda
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uçak seferleri 2 hafta daha askıda olacak.
Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19’la mücadele kapsamında daha önce 1 ay süreyle kapatılan iki uluslararası havalimanının 2 hafta daha kapalı kalacağını duyurdu.
Sirika, "Devlet Başkanı (Muhammed Buhari) tarafından sokağı çıkma yasağının uzatılması nedeniyle havalimanlarımızı açmak mümkün değil. Havalimanları 2 hafta daha kapalı kalacak." ifadelerini kullandı.
Nijerya'da şimdiye kadar 665 COVID-19 vakası görülürken 22 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:38
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