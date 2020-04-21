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İdlib'de 5. ortak devriye
Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus birleşik devriyesinin kara ve hava unsurlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'de 5'inci ortak devriye gerçekleştirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde 5'inci kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Türk-Rus birleşik kara devriyesi, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurları kullanılarak gerçekleştirildi.
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