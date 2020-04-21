Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Salahaddin vilayetinin kuzeyindeki Şırgat ilçesi yakınlarında devriye gezen Haşdi Şabi aracının geçişi sırasında daha önce yola döşenen bomba patlatıldı.

Saldırı sonucu 3 Haşdi Şabi mensubunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sivilin ise yaralandığı aktarıldı

Şırgat ilçesinin Al Sura köyünde düzenlenen bomlalı saldırıda da bir baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği ifade edidi.

Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, terör örgütü DEAŞ'ın özelikle Salahaddin, Musul, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin kırsal bölgelerinde etkin olduğu biliniyor.