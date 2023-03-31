Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.
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