Japon firmanın aaçıklamasına göre Toyota, geçen yıla kıyasla, şubat ayında küresel satışlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artırarak 773 bin 271'e yükseltti.

Şubat ayı için rekor olarak kaydedilen artışta, yarı iletken tedarik açığının hafiflemesi sonrası yerel satışların yeniden hız kazanması etkili oldu.

Buna göre Japonya içi satışlar yüzde 53,2 artışla 155 bin 840'a, deniz aşırı dışı satışlar ise yüzde 3 artışla 617 bin 431'e yükseldi.

Öte yandan Japon firmanın ülke içi üretimi yüzde 11,2 artışla 281 bin 521'e çıkarken, küresel üretim ise yüzde 2 artışla 755 bin 839'a yükseldi.