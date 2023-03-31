Haber ajansına göre, şikayetçiler Fransa merkezli Darwin Climax Coalition ve Ukraynalı Razom We Stand grubu.

Şikayetlerde jet yakıtının Ukrayna'daki Rus savaş uçakları tarafından kullanıldığını iddia ediyorlar.

Şikayette, daha sonra yakıta dönüştürülen gaz kondensatı üreten bir yataktan yararlanmaya devam ederek TotalEnergies'in "Rus hükümetine savaş suçlarının işlenmesi için gerekli araçları sağlamaya katkıda bulunduğu" belirtiliyor.

TotalEnergies, iddiaları çirkin ve karalayıcı olarak nitelendirerek reddetti.

"Avrupa Birliği politikası ve yürürlükteki Avrupa yaptırım tedbirlerine tam uyum içinde faaliyet gösteren şirketimiz aleyhindeki bu suçlamalar, yaptığımız açıklamalar ışığında özellikle ciddi ve asılsızdır" denildi.

Derneklerin avukatları, karara itiraz etmeyi planladıklarını belirterek, savcıları siyasi baskıya boyun eğmekle suçladı.