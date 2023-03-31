Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silah ve mühimmat için tekrar Kuzey Kore'ye başvurduğuna dair yeni kanıtlara sahip olduğunu, bu sefer karşılığında Pyongyang'ın çok ihtiyaç duyduğu gıda ve diğer malları sağlayacak bir anlaşma yaptığını söyledi.

Silah konusunda çaresiz kalan Rusya'nın 13 aylık savaşına devam etmesine yardım etmek için "haydut" ülkelere yöneldiği ifade edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby perşembe günü yaptığı açıklamada, "Önerilen bu anlaşmanın bir parçası olarak Rusya, Pyongyang'dan iki düzineden fazla türde silah ve mühimmat alacak. Rusya'nın Kuzey Kore'ye bir heyet göndermeye çalıştığını ve Rusya'nın cephane karşılığında Kuzey Kore'ye yiyecek teklif ettiğini de görüyoruz" dedi.

Uzmanlar , Kuzey Kore'deki gıda durumunun, Kim Jong-un'un 11 yıllık yönetimi altındaki en kötü seviyede olduğuna inanıyor, ancak yakın zamanda bir kıtlık veya toplu ölüm belirtisi görülmüyor.

Kuzey Kore devlet medyasının bu ayın başlarında bildirdiğine göre, Kim, tarım üzerindeki devlet kontrolünü güçlendirme ve tahıl üretimini artırmak için bir dizi başka adım atma sözü verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçen ay ABD istihbaratının Çin'in Rusya'ya silah ve cephane sağlamayı düşündüğünü öne sürdüğünü söyledi.

Ancak Beyaz Saray yetkilileri Pekin'in silah teslimatını takip ettiğine dair kanıt görmediklerini açıkladı.