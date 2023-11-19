Hafif Kar Yağışlı 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2023 16:09

Şifa Hastanesi’ndeki 31 prematüre bebek nakledildi

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek Gazze’nin güneyinde başka bir hastaneye nakledildi.

Şifa Hastanesi’ndeki 31 prematüre bebek nakledildi
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılaya bağlı acil servis ekiplerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze Şeridi’nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi’ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki dört bölgede daha sivilleri güneye göçe zorluyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki dört bölgede daha sivilleri güneye göçe zorluyor

İsrail ordusu dün, Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve prematüre bebekler için BM yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı
Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da dün, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek, yakıt ve tıbbi malzemelerin tükendiğini ve artık hizmet veremediğini bildirmişti.

Ghebreyesus, “bu içler acısı durumda ve bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında”, hastaların tahliyesi için destek talep etmiş ve ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
Yalova'da fırtınada kıyıya sürüklenen kuru yük gemisi tersanenin iskelesine çarptı
16:16
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı
16:11
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki dört bölgede daha sivilleri güneye göçe zorluyor
16:08
Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı
16:18
Fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor
16:18
İstanbul Valisi Gül: 210 civarında ev ve iş yerini su bastı
Bursa'da çöken yol, yağıştan sonra yeniden yapılacak
Bursa'da çöken yol, yağıştan sonra yeniden yapılacak
FOTO FOKUS
Bartın'da fırtına tekneleri batırdı
Bartın'da fırtına tekneleri batırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ