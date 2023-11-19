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Dünya
AA 19.11.2023 11:48

İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu abluka altındaki Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Sosyal medya hesabında, saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilere ait görüntülere yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde cami ve evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar var.

Ayrıca İsrail savaş uçaklar ve topçu birlikleri, kentin Zerka ve Cibaliye bölgelerine gece boyu yoğun saldırılar düzenledi. Saldırıda birçok ev zarar görürken ölen ve yaralanalar oldu.

İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olarak ilan etttiği Gazze'nin güney kısmında da saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi de İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine doğru "güvenli" ilan ettiği yollarda yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin cesetlerinin bulunduğunu gösteren görüntüler yayımladı.

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