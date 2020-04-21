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Sierra Leone Cumhurbaşkanı kendini karantinaya aldı
[Fotoğraf: AP]
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, korumalarından birinde yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korumasının COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya aldığını duyurdu.
Bio, paylaşımında, "Korumanın temas ettiği kişiler belirlenmeye çalışılıyor, hepsine test yapılacak. Hükümetim şeffaf olmaya devam edecek ve vatandaşların kendini korumaları için tüm hijyen gereksinimlerini sağlayacak." ifadesine yer verdi.
Öte yandan Bio'nun sözcüsü Yusuf Keketoma Sandi de Bio'nun bu süre zarfında evinden çalışacağını, ailesinden kimsede virüsle ilgili herhangi semptom görülmediğini belirtti.
Sierra Leone'de şimdiye kadar 43 COVID-19 vakası görülürken, virüsten henüz can kaybı olmadı.
Etiketler: Sierra Leone koronavirüs Julius Maada Bio covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:32
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