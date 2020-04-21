Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da milyonları bekleyen açlık tehlikesi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüsün ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle Batı Afrika ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısı yapıldı.
İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, COVID-19'un kıtadaki etkisine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "COVID-19 salgını, Batı Afrika'da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalmasına neden olabilir." denildi.
Gıda güvenliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde açlık ve gıda yetersizliğinin devam edeceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Batı Afrika ülkelerinde tarım ürünlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığı ve özellikle bu alanda çalışanların desteklenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 afrika açlıkSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:30
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