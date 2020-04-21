İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak, 17 bin 337'ye yükseldi.

Vaka sayısı ise 4 bin 301 artışla 129 bin 44'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 2 milyon 501 bin 156, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171 bin 810 oldu.