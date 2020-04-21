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İngiltere'de ölü sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak, 17 bin 337'ye yükseldi.
Vaka sayısı ise 4 bin 301 artışla 129 bin 44'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 2 milyon 501 bin 156, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171 bin 810 oldu.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı İngiltereSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:27
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