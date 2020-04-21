Türkiye, Rusya ve İran arasında yarın dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenmesi beklenen Astana süreci toplantısı öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İki liderin Astana toplantısının önemine vurgu yaptığı görüşmede, diğer bölgesel konular, ekonomik ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelenin de ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Astana üçlüsü Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 22 Nisan'da Suriye konusunda video konferans yöntemiyle bir toplantı yapacaklarını açıklamıştı.