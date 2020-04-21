Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve İtalya'yı derinden etkileyen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte İtalya'da 534 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi.