Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüsten bir günde 534 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor.
Avrupa'yı etkisi altına alan ve İtalya'yı derinden etkileyen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte İtalya'da 534 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi.
Etiketler: son dakika İtalya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 19:11
Son Haberler
- 19:53
- 19:47
- 19:43
- 19:35
- 19:39
Sıradaki Haber
Dünyada iyileşenlerin sayısı 660 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz