Sibirya'da yolları kaynar su bastı

Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti Novosibrisk'in Leninski bölgesindeki merkezi ısıtma sisteminde dün yaşanan teknik arızadan yüzlerce apartman etkilendi.

Novosibirsk Belediye Başkanı Oleg Klemeşov, arıza nedeniyle toplamda 237 binada ısınma sağlanamadığını bildirdi. Ayrıca 20 okulun ısıtma arızası nedeniyle uzaktan eğitime geçtiği ifade edildi.

Buna ek olarak bazı hastanelerde önceden planlanmış ameliyatların yapılamadığı ve Kirovski bölgesindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı perşembe günü şehirde sıcaklık -15 dereceye kadar düşmüştü.

Bölgede faaliyet gösteren enerji firması Siberian Generating Company, sorunun Sovyet döneminden kalma boru hatlarından kaynaklandığını ve teknik ekiplerin arızayı en yakın zamanda gidereceğini bildirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre ısıtma altyapısı 1974'te inşa edilmişti.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.