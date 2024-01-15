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Dünya
Times, Independent 15.01.2024 06:31

Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava

İngiltere'de ev arayanlar sıra dışı bir ilanla karşılaştı. Hampshire'da bulunan evi satışa koyan emekli matematikçi, bahçe süsü olarak aldığı savaş uçağını evi alana vereceğini duyurdu.

Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
[Fotoğraf: Savills]

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100 bin sterlini aşkın para döktüğü Harrier II GR7 modelindeki uçak da dahil. 

Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu "bahçe süsü" olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.

Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.

Robinson, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini de söylüyor:

İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm.

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.

Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söylüyor.

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