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Dünya
Guardian 15.01.2024 06:20

70 yaşındaki kadın, Filistin'e destek gösterisine arabayla daldı

İskoçya'nın Edinburgh kentinde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde bir kadın protestocuların üzerine araba sürdü. Yaralanmalar yaşanırken, protestocuları ezmeye çalışan kadın tutuklandı.

70 yaşındaki kadın, Filistin'e destek gösterisine arabayla daldı
[Fotoğraf: Daily Record]

İskoçya Polis Teşkilatı kimsenin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığını ve 70 yaşındaki bir kadının tutuklanarak kendisine araç kullanmakla bağlantılı bir suç isnat edildiğini belirtti.

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, cumartesi öğleden sonra şehir merkezindeki The Mound'da protestocular ve polis memurları tarafından çevrelenmiş siyah bir Seat Leon görülüyor.

İskoçya Polis Teşkilatı'nın bir sözcüsü "Cumartesi günü saat 14.30 sularında Edinburgh'nın Ramsay Lane bölgesinde bir araç ve az sayıda yayanın karıştığı bir trafik kazasından haberdar olduk" dedi.

Bu gösteri, Londra ve Dublin de dahil İngiltere ve İrlanda genelinde cumartesi günü düzenlenen Filistin yanlısı birkaç protestodan biriydi.

Edinburgh'daki gösterinin organizatörleri binlerce kişinin katıldığını söylüyor.

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