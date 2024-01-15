Avusturya Savunma Bakanı: Gençler asker olamayacak kadar şişman

Avusturya Savunma Bakanı Tanner, düzenlediği basın toplantısında askere elverişli kişi sayısındaki düşüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tanner, genç Avusturyalıların orduya katılmak için fazla şişman olduğunu söyledi.

Avusturya yönetimi 2023'te 45 bin 565 kişiyi askere çağırırken, bunlardan sadece 31 bin 516'sı askerliğe elverişli raporu alabildi.

Askerliğe uygun olmayanların 3 bin 421'ine "geçici olarak elverişsiz" raporu verilirken, diğerleri tamamen ordu dışında bırakıldı.

Tanner, gençler arasında artan obezite sorununa ek olarak psikolojik stres faktörünün de elverişsizlikte etkili olduğunu vurguladı.

Avusturya Savunma Bakanı, "Genç nesil yeniden sağlıklı ve zinde olmalı" diye konuştu.

Tanner ayrıca, yeni başlanan kadınlar için gönüllü askerlik hizmetini "harika bir başarı" diye niteledi. Servisin başladığı nisandan bu yana 212 kadının başvuru yaptığını belirten Avusturyalı bakan, şu ana kadar bunlardan 126'sının silah altına alındığını söyledi.

Yüzde 58 "ne olursa olsun" ülkeyi savunmayacağını söylüyor

Avusturya'da gençler arasında sivil hizmete gönüllü olanların oranı yüksek kalmaya devam etse de, gençler arasında orduya katılmaya sıcak bakanların sayısı azalıyor.

Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son ankete göre, bir askeri saldırı durumunda ülkeyi korumak için silah altına alınmayı kabul edenlerin oranı sadece yüzde 31.

Ülkenin yüzde 58'iyse "her ne olursa olsun" ülkeyi savunmayacağını belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 53'ü asker sayısının artırılmasını savunurken, aynı oranda kişi de askerlik hizmetinin süresinin çok kısa olduğunu belirtti.

Avusturya bu yıl savunma bütçesini tarihte ilk kez 4 milyar euro seviyesine çıkarmış ve askeri harcamalarda üç yıl üst üste rekor kırmıştı. Bu rakamın 2027'ye kadar 5 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.