Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 euro olsun." ifadesini kullandı.

Scholz, hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Binlerce kişi protestoda

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.