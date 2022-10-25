Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşan Sall, kıtanın farklı bölgelerinde artan terör faaliyetlerine dikkati çekti.

Sall, Afrika'nın terörist faaliyetlerin merkez üssü olmaya başladığını vurgulayarak bu durumun kaygı verici olduğunu ifade etti.

Terörizmin küresel bir sorun haline geldiğini belirten Sall, bu konuda Afrika'nın büyük bedel ödediğini kaydetti.

İki gün sürecek zirveye devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.