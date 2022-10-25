Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da işgal güçlerinin kurşunuyla 6 Filistinli şehit oldu, aralarında hayati tehlikesi devam edenlerin de olduğu 33 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri kendilerini "Aslanların İni" şeklinde isimlendiren gruba operasyon düzenledi. Tanıklar, 3 saat süren operasyonda yoğun çatışma ve defalarca patlama yaşandığını aktardı.

Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih bölgesinde de İsrail'in baskınlarını ve operasyonlarını protesto eden Filistinlilerin yürüyüşüne İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Nablus merkezli Aslanların İni

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran silahlı grup ilk olarak eylül başında Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir askeri geçit töreniyle ortaya çıktı.

Grubun içinde farklı Filistinli fraksiyonlarda bulunmuş üyelerin de yer aldığı aktarılıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, grubun çoğunluğu 18-24 yaş arası silahlı erkeklerden oluşuyor. Grup, amacını Nablus ve çevresini İsrail askerlerinden korumak şeklinde açıklıyor.

Aslanların İni mensuplarınca 11 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Grup, daha önce İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere düzenlenen 5 ayrı silahlı saldırıyı da üstlenmişti.

İsrail ordusu, bu tarihten itibaren Nablus'a giriş-çıkışları kısıtlamış kenti kuşatmaya almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 13 Ekim'deki açıklamasında, Aslanların İni isimli grubu "ortadan kaldıracaklarını" dile getirerek bölgede istihbarat çalışmalarını artırdıklarını söylemişti.

İsrail güvenlik güçleri, 23 Ekim'de Nablus kentinde Aslanların İni mensubu Tamir el-Keylani'yi patlayıcı düzenek kullanarak öldürmüştü.