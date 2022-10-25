Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 84,4 puana revize edilen Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, enflasyon, tedarik ve enerji arz dar boğazları ile bu ay 84,3 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 83,3 puana inmesi yönündeydi.

Ekimde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 75,3’den 75,6 puana yükselmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 94,5'den 94,1 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat ve inşaat sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde ise daha fazla kötüleşme görüldüğü belirtildi. Hizmet sektöründe ise gelecek için eylüle göre daha daz kötümser olduğu aktarıldı.

"Alman ekonomisi zorlu bir kışla karşı karşıya"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler mevcut işlerinden daha az memnundu. Şirketlerin beklentileri arttı, ancak önümüzdeki aylar için hala endişeliler. Alman ekonomisi zorlu bir kışla karşı karşıya bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ifo, Alman ekonomisinin yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,6 daralacağını tahmin ederken, ülkede alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve enerji arzına ilişkin belirsizlik ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.