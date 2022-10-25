BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 3.998,54 puan oldu. Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile bilişim oldu.