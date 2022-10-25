Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.011,08 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 3.998,54 puan oldu. Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile bilişim oldu.
Etiketler: Borsa İstanbul Borsa
Son Haberler
- 13:44
- 13:41
- 13:39
- 13:37
- 13:28
Sıradaki Haber
Cari işlemler dengesinde gelecek yıl iyileşme bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz