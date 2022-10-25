Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nün Türkiye'nin önerisiyle değerlendirmeye alındığını belirtti.

Türk makarna sektörünün ileri derecede teknolojik alt yapı ve donanıma sahip olan üreticilerle dolu olduğunu belirten Göymen, Türkiye'de üretilen makarnanın 160 ülkeye ihracat edildiğini ifade etti.

"Anadolu ve Mezopotamya toprakları makarnalık durum buğdayının ana vatanı diyebiliriz. Dolayısıyla ülkemiz ve özellikle de Güneydoğu'da yetişen makarnalık durum buğdayını lezzeti hakikaten farklı. Dolayısıyla Türkiye'de insanlar hem şanslı, kaliteli makarna yiyorlar hem de bunun dışında ihracatını yaptığımız ülkeler de bundan çok memnun." ifadelerini kullanan Göymen, Türkiye'nin makarnada hem ihracatta hem de üretimde dünya ikincisi olduğunu belirtti.

"Ülkemiz yılın 8 ayında 876 bin ton ihracat yaptı"

Göymen, Türkiye'nin makarna tüketiminde dünyada ilk 10 arasında yer aldığını belirterek, ülkede kişi başı tüketimin yıllık 8,5 kilogram civarında olduğunu ifade etti.

"Ülkemiz yılın 8 ayında 876 bin ton ihracat yaptı ve yaklaşık 627 milyon dolar civarında ihracata sahip bir sektöre sahip şu anda." diyen Göymen, Türkiye'nin ihracatının yüzde 95'ini sade makarnanın oluşturduğunu, en fazla makarna satışının Togo, Benin, Venezuela, Gana ve Japonya'ya yapıldığını dile getirdi.

AB'nin koyduğu makarna kota sınırlandırmalarının kaldırılmasıyla ihracatta büyük bir artışın yaşanacağını, bunun yapılması için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Göymen, şunları kaydetti:

"Türkiye makarna sektörü 40 bin kişiye istihdam sağlayan sektör. Bunun içerisinde sadece işletmelerimizde çalışan insanları sayıyorum. Ciddi anlamda bir tonaj olduğu için bunu mesela çiftçi, nakliye, lojistik anlamda değerlendirirsek milyonlarca insan ekmeğini bu sektörden elde ediyor. Türk makarnası gerçekten kaliteli bir makarna. Bu yıl ihracat hedefimiz 1,5 milyon ton. Geçen yıl toplamda 2 milyon 200 bin ton civarında üretim yaptık. Bunun yaklaşık 1 milyon 400 bin tonu ihraç edildi, kalan bölümü iç pazarda tüketildi."