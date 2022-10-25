Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Programa göre, 2023 yılında da ekonomik aktivitede güçlü seyrin devam etmesi ve ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdamın bir önceki yıla göre 865 bin kişi artacağı öngörülüyor.

İş gücüne katılma oranının da 0,5 puan artarak 2023'te yüzde 53,6'ya ulaşması bekleniyor.

İşsizlik oranının yüzde 10,4 düzeyine gerileyeceği tahmin edildi.

Enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 24,9'a inmesi hedeflenirken, yüzde 5 olması hedeflenen GSYH büyümesinin dengeli bir yapıda gerçekleşmesi öngörüldü.

İhracatın yüzde 2,3 artarak 265 milyar ABD dolarına ulaşması hedeflendi.

Cari işlemler açığının da 22 milyar dolara gerilemesi öngörüldü.