Yemen’in başkenti Sana'daki tarihi evler, kendine has mimarisiyle şehrin en önemli simgelerini oluşturuyor.

Yüzyıllar önce inşa edilen bu evler, tarihi değeri ve doğaya dost tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: TRT Arabi]

Çamur, tahta ve kiremit gibi tamamen doğal malzemeler üzerinde yükselen bu yapılar çok eski olmasına rağmen havalandırma ve ısı yalıtımı bakımından bugünkü standartlara meydan okuyor.

Bol güneş ve ışık alması için güney cepheli olmasına özen gösterilen bu evlerde hayat yüzyıllardır devam ediyor.

"Mütevazılık ve huşu dolu"

Bir tarihi ev sakini olan Abdulvahap Kadi, bu evlerin özgün karakteri ve huşu dolu olduğunu savunuyor.

"Bu güzel evlerin ruhu var. Yeni evler bana göre kibir kokuyor. Burası ise mütevazılık ve huşu dolu. Kapılar kısa, girerken Allah'a eğiliyor gibi oluyorsun. İçeriye girince ise odalar gepgeniş. Çok yer gezdim. Güzel doğa, harika süsler gördüm. Fakat gözüm Sana'dan daha güzel bir yer görmedi."

[Abdulvahap Kadi, eski evlerin mütevazılık dolu olduğunu savunuyor. Fotoğraf: TRT Arabi]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

2 bin 500 yıl önce insana mesken olan Sana kentinde, hepsi 11'inci yüzyıldan önce inşa edilmiş bu eski mahalleler, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.

Ancak buna rağmen evlerin bazıları hak ettiği özen ve bakımı bulamıyor. Bakımsızlık ve savaş nedeniyle kimi evler yıkılma eşiğine gelmiş durumda. Kimileri ise fiilen yıkıldı.

İnsan eliyle yapılan tadilat maksatlı değişikliklerle hasar alan evler de var.

"Her gün şehrimizin bir parçasını kaybediyoruz"

Tarihi Şehirleri Koruma Heyeti Vekili Ama Razak Cehaf, bu evlerdeki hasarın tam bir felaket niteliğinde olduğunu belirtiyor.

[Tarihi Şehirleri Koruma Heyeti Vekili Ama Razak Cehaf tarihi evlere gerekli bakımın yapılamamasının arkasındaki nedenin maddi kaynakların kısıtlılığı olduğunu söylüyor. Fotoğraf: TRT Arabi]

"Her gün şehrimizin bir parçasını kaybediyoruz. (Eski) Şehir çok büyük olmasaydı bu kayıplar tam bir felaket sayılabilirdi. Ancak şehir büyük olduğu için kayıplar gerekli koruma ve özen gösterilirse telafi edilebilir nitelikte" diyen Cehaf, gerekli bakımın yapılamamasının sebebinin maddi kaynakların kısıtlılığı olduğunu ifade ediyor.

Aldığı hasar nedeniyle 'tehdit altında eser' statüsüne alınan bu tarihi evler, bugün UNESCO miras listesinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya.

Muhabir: Omar Varfi